0553 313 94 23

Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa arabuluculuğa hazır

Papa Franciscus, "Bir arabuluculuk yapılması için tarafların rızasına ihtiyaç var. Başlangıç şartları çok açık. Taraflar bunu istesin, her zaman hazırız." dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 06:50
Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa arabuluculuğa hazır

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Venezuela'da tarafların anlaşıp, talep etmeleri halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Papa, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçaktaki gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

İspanya'nın EFE ajansının verdiği haberde Papa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kendisine gönderdiği ve ülkesindeki olaylara müdahale etmesini istediği mektubu henüz okumadığını belirtti.

"Henüz mektubu okumadım. Ne yapılabilir göreceğiz." diyen Papa Franciscus, "Bir arabuluculuk yapılması için tarafların (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido) rızasına ihtiyaç var. Başlangıç şartları çok açık. Taraflar bunu istesin, her zaman hazırız." ifadesini kullandı.

Arabuluculuktan önce bazı küçük adımlar atılması gerektiğini kaydeden Papa, "Sadece Vatikan tarafından değil, tüm diplomasiden küçük başlangıç adımları atılmalı. Biri yakınlaşmak diğeri de olası diyalogu başlatmak için. Diplomasi böyle işler." diye konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da İtalyan Sky 24 televizyonuna verdiği demeçte, "Hz. İsa'nın davasının hizmetinde olduğumu söyleyerek, Papa Franciscus'a bir mektup gönderdim. Umarım Roma'ya, Vatikan'a varmıştır ya da varmak üzeredir. Ve bu ruhla, diyalogun güçlendirilmesi ve sürecin kolaylaştırılması için yardım istedim." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 07:22
  1. arabuluculuk önerisi
  2. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus
  3. Venezuela olayları
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    1. Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    2. Papa, Venezuela'da taraflar anlaşırsa..
    3. Çipras: ikiye katlayalım
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Ehliyet sınavlarında sürücü adayları..
    6. İsrail ordusu, hükümete Gazze'ye..
    7. Diyanetin 9 bin 500 personel alım..
    8. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    9. Suriye'de DEAŞ'tan kaçan 35 çocuk..
    10. Guterres: DEAŞ küresel tehdit olmaya..
    11. O bakanlıkların kadroları artırıldı
    12. Trump'tan 'Suriye' açıklaması: Artık..
    13. 2. Trump-Kim zirvesi 27-28 Şubat'ta..
    14. 24 saat grev! Gerginlik bitmiyor
    15. ABD Başkanı Trump: "Afganistan'da..
    16. Pompeo, Afganistan Devlet Başkanı..
    17. FETÖ'nün TSK'daki hücrelerine ağır darbe
    18. Trump: "DEAŞ'ın kalıntılarını yok..
    19. KDC'de ebola virüsü öldürmeye devam..
    20. Yeni Zelanda'daki orman yangınında..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor