Papa Francis'i telaşlandıran haber: Şahsi doktoru koronavirüsten öldü!

Vatikan Gazetesi, Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis'in şahsi doktoru Fabrizio Soccorsi'nin koronavirüs sebebi ile hayatını kaybettiği açıkladı.

2015'ten bu yana Francis'in şahsi doktoruydu

Dr. Soccorsi'nin 26 Aralık gününde, daha önceden geçirdiği onkolojik bir hastalık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Yapılan testlerinde koronavirüse yakalandığı belirlenen Dr. Soccorsi, entübeden çıkamayarak öldü.

Papa, aşı olacağını söylemişti

Papa Francis, İtalyan kanalı Canale 5'e verdiği röportajında Vatikan'ın bu hafta aşı kampanyasına başlayacağını ve kendisinin de aşı olacağını açıklamıştı. Papa ile doktorunun en son ne zaman doğrudan temas kurduğu öğrenilemezken Francis'in birkaç gündür üst üste koronavirüs testi yaptırdığı açıklandı.