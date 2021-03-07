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Dünya Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahauddin'in, Papa'nın davetine icabet etmemesi ile ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:35:00 -
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

 Yeniakit.com.tr 

Irak'ı ziyaret eden ilk Papa Franciscus'un, ülkedeki temasları sürerken ziyaretin perde arkasındaki plan da ortaya çıktı.

Salahaddin Muhammed görüşmeyi kabul etmedi

Yeniakit.com.tr'nin Irak kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahauddin'in Papa Francıscus tarafından yapılan görüşme davetine icabet etmediği ve temsilcilerini de göndermediği öğrenildi.

Papa kendisine güç topluyor

Salahhaddin Muhammed Bahauddin'e göre; ABD'nin de desteğini arkasına alan Vatikan, 'Ilımlı İslam' adı altında Müslümanların olmazsa olmaz şartlarını değiştirerek dinsiz bir toplum hedefliyor. Vatikan, İslam ile birlikte ilahi dinlerin tamamını dinsizleştirip, ilahi olmayan dinlerin de kendi işine yaramayan kısımlarını yok ettikten sonra dünya üzerinde tek bir dini hakim kılmayı hedefliyor. İşte Irak ziyareti de bu amaçla yapıldı. Papa, Irak'ta ateşe tapan Yezidiler ve Durzilerle birlikte, Hristiyanlıkla İslam arasına sıkışmış tüm gruplarla da temas kurarak kendisine güç topluyor. Bahauddin, Irak'ı bu hale getiren kişilerin ülkeyi ziyaret etmesinin normal olarak değerlendirilemeyeceğini vurguluyor.

Havalimanında bizzat karşıladı

Papa'nın Irak ziyaretinde dikkat çeken noktalardan birisi de Barzani'nin Francıscus'u havalimanında karşılamış olması. Normal şartlarda Barzani'nin ülkeye gelen ziyaretçilerini kendisi değil, ekibi karşılıyor. Barzani, Papa Francıscus'u ise havalimanında oğlu ile birlikte karşıladı.

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Yorumlar

R.Algan

Kimin ne oldugu belli oluxor
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......

helal olsun. ne varsa has müslümanlarda var.
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