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Dünya Papa Francis tutuklandı mı son dakika haberi
Dünya

Papa Francis tutuklandı mı son dakika haberi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 13 Mart 2013'ten bu yana Vatikan’da papalık görevini sürdürüyor. Gelen son dakika habere göre Papa Francis tutuklandı. Papa Francis'e yöneltilen iddialar arasında çocuk pornosu bulundurma suçu da bulunduğu iddia ediliyor. Peki Papa Franciscus kimdir? Papa Franciscus nerelidir, kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:32:00 - 2021-01-11 12:32:28
Papa Francis tutuklandı mı son dakika haberi

Papa Francis hakkında bomba iddia oraya atıldı. İddiaya göre cumartesi günü askeri memurlar, İtalyan polisi ve Cinsel Suçlar Birimi papanın Vatikan'daki evine gittiler. Tutuklamayı yapmak için, polis ve askeri ajanlar Vatikan'ın önce elektriğini kesip kameralarını devre dışı bıraktı. Ardından da Papa Francis ile birlikte üst düzey Vatikan yetkilileri tutuklandı. Conservativebeaver.com kaynaklı habere göre Papa Francis şu anda bilinmeyen bir hapishanede tutuluyor ve İtalya eyaleti ve Interpol için çalışan Federal Ajanlar tarafından sorguya çekiliyor. FBI'ın, Interpol'le işi biter bitmez onu sorguya çekmek için düzenlemeler yaptığı bildiriliyor.

Papa Francis tutuklandı mı?

Vatikan'ın basıldığı ve Papa Francis'in tutuklandığı yönündeki iddialar henüz resmi kaynaklar ve uluslararası ajanslar tarafından doğrulanmış değil. Şu ana kadar doğruluğu teyit edilen tek bilgi Vatikan'da yaşanan 80 saatlik elektrik kesintisi. Bu kesintinin sebebi ve neler olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Papa Franciscus kimdir?

Katolik Kilisesi'nin ruhanî lideri olarak  13 Mart 2013'te papa olarak seçildi.

 

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