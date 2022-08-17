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Dünya Papa Francis şaşkına döndü! Kalabalığın içinde bir anda yere yığıldı
Dünya

Papa Francis şaşkına döndü! Kalabalığın içinde bir anda yere yığıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında İsviçreli bir muhafız bayıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 23:12:00 - 2022-08-18 00:57:22

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirilen haftalık konuşmasında İsviçreli bir muhafız bayıldı.

Papa Francis’in Vatikan’da gerçekleştirdiği haftalık konuşmasında, onu korumakla görevlendirilen İsviçreli Muhafız bayıldı. Görevliler bayılan muhafızı kaldırarak konuşmasının düzenlendiği Paul VI salonundan çıkardı. Bir Vatikan sözcüsü muhafızın "muhtemelen kan basıncının düşmesi sonucu bayıldığını" açıkladı.

Hava sıcaklığı 36 dereceye ulaşacak

Vatikan’da bugün hava sıcaklıklarının 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilmişti. İsviçreli Muhafızlar, Roma Katolikleri, İsviçre vatandaşları ve yaşları 19 ile 30 arasında, boyları en az 147 santimetre olan 135 kişilik bir ekipten oluşuyor. Muhafızların 26 aylık görev süreci boyunca bekar olmaları şart koşuluyor.

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