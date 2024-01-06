Papa Francis İran'da büyük patlamada ölenler için dua etti, mesaj verdi! Dünya gündeminde
İran'ın güneyindeki O kenti çevresinde bulunan Bahtegan Gölü yakınlarında nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir patlama oldu. Tüm dünyanın gündemine düşerken Katolik dininin ruhani lideri Papa Francis'ten akabinde açıklaması geldi!
Papa Francis İran’daki patlamada ölenler için dua etti
Katolik dininin ruhani lideri Papa Francis, İran’da 3 Ocak bombalı saldırılarında ölen ve yaralananlar için dua etti.
Papa Francis ayrıca paylaştığı mesajında “Başta Kirman'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda mağdurun yakınları, çok sayıda yaralanan ve bu büyük acıdan etkilenen tüm İran halkına yakınlığımı ifade ediyorum” dedi.