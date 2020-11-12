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Aktüel Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti
Aktüel

Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:33:41 -
Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

NEW YORK (AA) - Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı.

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

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