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Dünya Papa, BM'de reform istedi
Dünya

Papa, BM'de reform istedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Birleşmiş Milletler (BM) için reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 01:25:00 -
Papa, BM'de reform istedi

İtalyan La Stampa gazetesi, Papa'nın yeni çıkacak "Size Tanrı adına soruyorum: Umut dolu bir gelecek için 10 dua" adlı kitabından bazı bölümler yayımladı.

Küresel çapta barış ve güvenlikten konuştuklarında burada ilk düşünmeleri gereken kurumun BM ve özellikle BM Güvenlik Konseyi olduğunu belirten Papa, "Ukrayna savaşı bir kez daha belirgin biçimde, mevcut çok taraflı yapının çatışmalara daha atik ve etkili çözümler bulmasının gerekli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, savaş dönemlerinde daha fazla çok taraflılığa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BM'nin, insanlığın 20. yüzyıl başında yaşadığı iki büyük savaşın dehşetini tekrar yaşamamasına yönelik bir anlaşma üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Papa, "Bugünün dünyası, artık eskisi gibi değil. Bu yüzden, bu kurumları var olan gerçekliğe, mümkün olan en geniş uzlaşmayla en verimli yanıtı verecek şekilde yeniden düşünmek gerekiyor." yorumunu yaptı.

"Kovid-19 salgını sonrası dönem, mevcut çok taraflı sistemin tüm sınırlarını ortaya koydu ve bu da bu reformların ne denli gerekli olduğunu gösterdi." diyen Papa, aşıların dağıtım sürecinin bunun en açık örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri, uluslararası kuruluşların temel amaçlarının "insanlık ailesine hizmet etmek" olduğunu hatırlattı.

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