Gündem Papa 14. Leo'dan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a ziyaret
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşen Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programların ardından Diyanet İşleri Başkanlığına geçen Papa 14. Leo, burada Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar'ın da yer aldığı belirtildi.

