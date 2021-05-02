  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefon
Fransa'da 39 kişi gözaltına alındı
Rıdvan Yılmaz: Gol attığım için gözlerim doldu
Adana otogarında yangın
Kadın - Aile Pankek tarifi 4 kişilik Pankek yapılışı, ölçüsü
Kadın - Aile

Pankek tarifi 4 kişilik Pankek yapılışı, ölçüsü

Pankek tarifi içerisinde kahvaltılarda marmelatlarla, reçellerle şüphesiz en iyi giden pankek nasıl yapılır kolayca öğrenebilirsiniz. Ramazan ayında kahvaltı yerine sahurda da tercih edilebilecek pankek nasıl yapılır? İşte 4-6 kişilik kolay pankek tarifi ve ölçüsü

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:00:00 -
Pankek tarifi 4 kişilik Pankek yapılışı, ölçüsü

Kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz, reçel, marmelat gibi tatlılarla lezzetlendireceğiniz, kaşık dökmesi olarak da bilinen ama tatlı olan bir tarif. Çocuklarınız pankek tarifine bayılacaklar.

Pankek tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta
2 yemek kaşığı şeker
1 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Pankek yapımı için öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın.

Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın.

Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın.

Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin.

Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın.

Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Özellikle uzun vadeli altın yatırımı yapanları uyaran analistler, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı.
İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu...
Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi
İSLAM

Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Duvarda aile fotoğrafı olan odada namaz kılmak caiz midir?" şeklindeki soruya cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay