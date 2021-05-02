Pankek tarifi 4 kişilik Pankek yapılışı, ölçüsü

Kahvaltılarınızda severek tüketeceğiniz, reçel, marmelat gibi tatlılarla lezzetlendireceğiniz, kaşık dökmesi olarak da bilinen ama tatlı olan bir tarif. Çocuklarınız pankek tarifine bayılacaklar.

Pankek tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Pankek yapımı için öncelikle yumurta ve şekeri karıştırma kabında iyice çırpın.

Daha sonra süt, un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyerek çırpmaya devam edin. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak bir hamur hazırlayın.

Teflon tavaya az sıvı yağı dökün ve her tarafına dağıtın.

Bir büyük kaşık hamur dökerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin.

Üzeri göz göz olmaya başlayan pankekleri spatula ile ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Her iki tarafı da pişen pankekleri servis tabağına alın.

Üzerine isteğe göre pudra şekeri serpip, muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürebilir veya çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.