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Panjurları böyle temizleyin

Panjur temizliğinin nasıl yapılması gerektiğini sizler için araştırdık...

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Panjurları böyle temizleyin

Toz, kir ve ışığın evlere girmesini önleyen panjurların temizliği yapısı itibariyle ev hanımlarını korkutur.

Panjur temizliğini kolay bir şekilde gerçekleştirmek için elektrik süpürgesi kullanmalısınız. Elektrik süpürgesiyle panjurların iç ve dış yüzeylerini süpürüp tozlardan arındırabilirsiniz.

Süpürdükten sonra üzerindeki lekeleri sert bir fırça ve krem temizleyici yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
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