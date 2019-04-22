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Panik atak öldürmez!

Aniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan yoğun sıkıntı ya da yoğun korku nöbetlerine panik atak denir. Peki terleme, titreme, çarpıntı, bayılma veya ölümkorkusu ile kendini belli eden panik atak kalp krizine neden olacak ölümcül bir hastalık mıdır? Panik atak nöbeti geçirdiğinizi nasıl anlarsınız? En yaygın belirtileri nelerdir? İşte konunun detayları…

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:59
Panik atak öldürmez!

Aniden başlayan ve zaman zaman tekrarlayan yoğun sıkıntı ya da yoğun korku nöbetlerine panik atak denir. Peki terleme, titreme, çarpıntı, bayılma veya ölüm korkusu ile kendini belli eden panik atak kalp krizine neden olacak ölümcül bir hastalık mıdır? Panik atak nöbeti geçirdiğinizi nasıl anlarsınız? En yaygın belirtileri nelerdir? İşte konunun detayları…

Panik atak nöbeti nasıl başlar?

Panik atak nöbetleri aniden başlar ve kendini belli sürelerle tekrarlayan korku ya da yoğun sıkıntı nöbetleri ile kendini gösterir. Atak aniden başlar ve 10 dakika içerisinde doruğa ulaşır. Kriz geçiren insanlar bir tehlikenin yaklaştığını, kötü bir şeyler olacağını hisseder ve kaçmak isterler.

Bu maddelerden sadece 4 tanesi dahi sizde mevcutsa bir uzmana görünmenizde fayda var:

-Kalbinde çok ağır bir çarpıntı hisseder.
-Hasta terler, ateş basar ya da üşür, ürperir.
-Kendini boğulacakmış gibi hisseder, nefes darlığı çeker.
-Başı döner, her an bayılma korkusu çeker.
-Karnında ağrı hisseder, midesi bulanır.
-Nefesi kesilir, aldığı havanın yetmeyeceğini düşünür bu yüzden derin derin nefes alır.
-Şiddetli bir ölüm korkusu duyar.
-Kontrolünü kaybeder, çıldıracağını düşünür ve başkalarına zarar vermekten korkar.
-Göğsü sıkışır ya da ağrır.
-Algılama güçlüğü çeker, kendini ya da çevresindekileri yabancı ve tuhaf görür.
-Çevresindekilerin gerçek olmadığını düşünür.
-Vücudunda uyuşma ve karıncalanma hisseder.
-Bulunduğu yerden kaçmak ister.

Kalp krizi geçirdiğini zanneder!

Hiçbir neden yokken birdenbire başlayan göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, çarpıntı, nefes alamama, terleme, titreme, üşüme ya da ürperme, bazen de bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik; düşecek ya da bayılacakmış gibi olma, uyuşma ya da karıncalanma gibi panik atak belirtileri kişiyi dehşet içinde bırakır. Özellikle bu bulguların gece uykuda iken ortaya çıkması panik atağın en tipik özelliğidir. Kişi o an “kalp krizi” geçirdiğini ya da felç geçirmekte olduğunu zannederek yoğun bir “ölüm korkusu” ya da “felç olma korkusu” yaşar. Bazen de başında bir tuhaflık, sersemlik, kendisini ya da çevresini bir garip ya da değişik hissetme gibi duyguların ortaya çıkmasıyla, “kontrolünü kaybetmeye” ya da “çıldırmaya başladığını” düşünerek kendisine ya da çevresindekilere zarar vermekten korkmaya başlar.

Panik atak ölümcül bir hastalık değildir!

Panik atak geçiren kişiler genelde öleceğini hissettiklerini söylerler. Bu düşünce kişide endişe, dehşet, tedirginlik, gerginlik, sinirlilik ve çaresizlik gibi duyguların yaşanmasına neden olur. Ancak panik atak kişiyi öldürmez.

 

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:59
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