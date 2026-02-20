  • İSTANBUL
Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

The Grey's Anatomy ve Euphoria'nın 53 yaşındaki yıldızı Eric Dane, ALS teşhisinden neredeyse bir yıl sonra yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti.

#2
Foto - Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti. Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

#3
Foto - Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Televizyon dünyasına Grey's Anatomy'deki Dr. Mark Sloan karakteriyle damga vuran oyuncu, başta tek bölüm için girdiği dizide çok sevilmesi üzerine altı sezon kalmıştı. Bir diğer önemli rolü ise HBO'nun ses getiren dizi Euphoria'daki Cal Jacobs karakteriydi. Oyuncu, dizinin üçüncü sezon çekimlerini sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyede tamamlamak zorunda kalmıştı.

#4
Foto - Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

Bununla birlikte Dane "Teşhis sonrası çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.

#5
Foto - Amansız hastalıkla mücadele ediyordu! Ünlü oyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti

1972'de San Francisco'da doğan Dane, babasını 7 yaşındayken intihar sonucu kaybetmişti. Lise mezuniyetine bir ay kala okulu bırakıp Los Angeles'a giden Dane, burada oyunculuk eğitimi almıştı. Ekranlardaki ilk çıkışını ise 1991'de "Saved by the Bell" dizisiyle yapmıştı.

