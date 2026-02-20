Bir dönemin lider firmasıydı! Doğum oranları düşünce iflas bayrağını çekti

Almanya’nın köklü sanayi miraslarından, bir dönemin Avrupa lideri çocuk arabası üreticisi Zekiwa, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Almanya genelinde hızla düşen doğum oranları ve artan üretim maliyetleri, şirketin pazar payını eriterek finansal göstergelerini geri dönülemez noktaya taşıdı. 1990 yılına kadar dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan markanın bu çöküşü, demografik krizin sanayi üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.