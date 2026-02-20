  • İSTANBUL
Ekonomi
Bir dönemin lider firmasıydı! Doğum oranları düşünce iflas bayrağını çekti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönemin lider firmasıydı! Doğum oranları düşünce iflas bayrağını çekti

Almanya’nın köklü sanayi miraslarından, bir dönemin Avrupa lideri çocuk arabası üreticisi Zekiwa, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Almanya genelinde hızla düşen doğum oranları ve artan üretim maliyetleri, şirketin pazar payını eriterek finansal göstergelerini geri dönülemez noktaya taşıdı. 1990 yılına kadar dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan markanın bu çöküşü, demografik krizin sanayi üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Almanya’nın köklü sanayi miraslarından biri olan çocuk arabası üreticisi Zekiwa, ekonomik darboğazı aşamayarak iflas başvurusunda bulundu. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kretzschau kentinde faaliyet gösteren dev markanın iflas süreci, federal eyaletlerin ortak iflas ilan sitesinden resmen yayımlandı.

Şirket yönetimi tarafından Mitteldeutsche Zeitung’a yapılan açıklamada, son aylarda finansal göstergelerin hızla kötüleştiği ifade edildi.

Artan üretim maliyetleri karşısında azalan satış rakamları karlılık baskısını artırdı. Almanya genelinde düşen doğum oranları, çocuk arabası pazarında ciddi bir talep daralmasına yol açtı.

Açılımı "Zeitzer Kinderwagenindustrie" olan Zekiwa, 1990 yılına kadar üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük çocuk arabası üreticisi unvanını taşıyordu. Tarihi boyunca hem Doğu Avrupa pazarının ana tedarikçisi olmuş hem de Batı Almanya'daki pek çok firmaya üretim desteği sağlamıştı.

Zekiwa için başlatılan bu hukuki süreç, şirketin tamamen kapanması anlamına gelmeyebilir. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, markanın bir yatırımcı desteğiyle yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağını belirleyecek.

Sektör temsilcileri, düşen doğum oranlarının diğer üreticiler üzerinde de benzer bir baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

