Pandora'nın kutusundan Turgay Ciner de çıktı!

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin incelediği 11 milyon 900 bini aşkın belge, dünya elitlerinin gizli offshore sırlarını ortaya çıkardı.

DW Türkçe'nin haberine göre, 3 Ekim'den itibaren kamuoyuyla paylaşılmaya başlanan Pandora Papers sızıntıları, dünyanın dört bir yanından ülke liderleri, politikacı, iş insanı ve sanatçıların vergiden kaçınmak için kullandığı, Trident Trust, Alpha, Alcogal, Fidinam ve Asiaciti Trust'ın da aralarında olduğu 14 offshore hizmet sağlayıcısı ve hukuk firmasının belgelerinden oluşuyor.

Turgay Ciner'in muhalifliğinin nedeni ortaya çıktı

Sabahtan akşama kadar AK Parti karşıtlığı yapan Turgay Ciner'in Habertürk'ündeki Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan güzellemelerinin arka planındaki gerçek ortaya çıktı.

Belgelerde yer alan isimlerden Ciner Grubu'nun kurucusu Turgay Ciner, oğlu Atilla Ciner ile birlikte Fransa'nın Cannes şehrinin yakınında bulunan Antibes kasabasında bir malike almak için offshore'a başvuruyor. Ciner Ailesi, malikaneyi olabildiğince ucuza alabilmek ve vergisinden kaçınmak için 30 Eylül 2013'te Luxemburg merkezli Jane Andrée S.a.r.l adında bir firma alıyor.

Boulevard du Cap Caddesi'nde 17 bin 837 metrekarelik bir arazi üzerindeki Jane Andrée Villasının sahibi, Fransa'da kayıtlı SCI Jane Andrée firması. Şirketin bütün hisseleri ABD'nin düşük vergileriyle ünlü Delaware eyaletinde kayıtlı olan Mining Ventures firmasına ait. Bu firma 18 Temmuz 2014'te Cinerler'in gizli sahibi olduğu Jane Andrée S.a.r.l.'ye 24 milyon 200 bin euroya satılıyor. Böylece Ciner Ailesi belgelere göre 2010 yılından itibaren almak istedikleri malikaneye sonunda kavuşuyor.

Grubun farklı firmalarında hukuki danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Mehmet Ali Erdoğan, aile adına işlemlerle ilgileniyor.

Belgelerde, Ciner Ailesi'nin aldığı malikanenin 1937-1980 yılları arasında İran'daki Azerbeycan Türklerinin Kaçar boyundan gelen Kaçarlar devletinin kurucu hanedanı Ağa Han'ların prensesine ait olduğu belirtiliyor.

Ciner, Forbes'ın 2021 listesinde 1 milyar 300 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2263'üncü kişisi.

Turgay Ciner'in konuyla ilgili sorulara cevap vermediği bildirildi.

Belgelerde Aydın Doğan'ın kızı ve damadı da var

Pandora Papers'a göre Aydın Doğan'ın damadı ve Doğan Medya'nın eski CEO'su Mehmet Ali Yalçındağ da offshore hizmet sağlayıcı Trident Trust'ın müşterisi.

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki iş ortağı olan Yalçındağ, 2018'den bu yana Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyor. Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk teması kuran isim olarak bilinen Yalçındağ, 2018'de Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atanmıştı.

Belgelere göre, Mehmet Ali Yalçındağ, Britanya Virjin Adaları merkezli iki offshore şirketin tek sahibi iken bir şirkette de eşi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile ortak görünüyor.

Yalçındağ'ın tek sahibi olduğu Glenview Estates Limited ve Fosetta Limited'in 2010-2017 yıllarına ait belgelerinde, her iki şirketin de İngiltere'de gayrimenkul satın almak için kullanıldığı görülüyor.

2010 yılında kurulan Fosetta üzerinden Brompton Road'da 3 milyon 486 bin 750 sterlin karşılığında bir daire ve 175 bin sterline bir park yeri satın alınıyor. Yalçındağ, satın almada Azeri Aliyev Ailesi'nin de avukatı olan Ramond Saul'u kullanıyor.

Glenview Estates Limited üzerinden de Knightsbridge'de OSH Restaurant'ın bulunduğu mülkü satın alan Yalçındağ, bu şirketin sermaye kaynağının Doğan Holding A.Ş.'den gelen gelirler ve kişisel serveti olduğunu belirtiyor.

Mehmet Ali Yalçındağ'ın eşi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile ortak olduğu offshore şirketin ismi ise Taltos Developments Limited. Taltos Developments, 2012 yılında One Hyde Park'ta bir ev satın almak için kullanılıyor. Bu ev, Aralık 2018'de 27,5 milyon sterline satılıyor. Taltos ayrıca Kingsway'de 2014 yılında satın aldığı bir mağazaya sahip.

Şirketin sermaye kaynağı yine o dönem Doğan Holding A.Ş.'den gelen gelirler ve Yalçındağların kişisel serveti.