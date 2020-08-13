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Ekonomi

Pandemiye rağmen net kârını yüzde 15 artırdı

Sabancı Topluluğu, yılın ilk altı ayında 27.4 milyar liralık konsolide satış yaparak net kârını yüzde 15 artırdı ve 2.2 milyar lira kâr elde etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:18:00 -
Pandemiye rağmen net kârını yüzde 15 artırdı

Covid-19’un etkilerinin en sert hissedildiği dönemde faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Sabancı Topluluğu yılın ilk yarısında mali yönden  başarılı sonuçlar elde etti. “Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci mali dönemde de finansal yönetimdeki başarılı sonuçların rakamlara yansımasından dolayı memnuniyet duyuyoruz’’ diyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ‘’2020’ye sağlam bir bilanço yapısı, dengeli bir portföy ve düşen borçluluk seviyesiyle girdik. Sahip olduğumuz bu avantajlar, zorlu pandemi sürecinin sağlam bir şekilde yönetilmesinin ana etmenleri arasında yer alıyor. Finansal sonuçlarımızın da gösterdiği üzere, Covid- 19 sürecini de, sağlıklı bir mali yapıyla yönetmeyi sürdürüyoruz. Yılın geri kalan bölümünde de nakit yönetimi ve iş sürekliliği önceliğimizi koruyarak paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi. İhracattaki güçlü performansları kadar iç piyasadaki güçlü konumlarını da dengelediklerini vurgulayan Alper şu mesajları verdi:

Yatırımlarımız devam etti

Var olduğumuz tüm sektörlerde attığımız adımlar, bu dönemin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağladı. Sektörel olarak baktığımızda, enerjide sürdürülebilirlik önceliğimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji yatırımlarımızın ön plana çıktığını görüyoruz. Yapı malzemeleri alanında, ihracattaki gücümüzün etkileri finansal sonuçlarımıza da olumlu yansıdı. Sanayide yurtdışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları iç piyasadaki güçlü konumumuzla dengeledik. Finansal hizmetler ve perakendede ise özellikle dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların geri dönüşlerini aldık. 

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