Pandemiye göğüs gerip kasaya 13.3 milyar lira koydu

Pandemi döneminde sabit geniş banttan mobile, TV’den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyü ile tüm Türkiye’nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdıklarını anlatan Önal, rakamlar eşliğinde yaptığı açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar liraya ulaştı ve ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise 46,8 oldu. 2020’nin ilk altı ayında 13,3 milyar TL gelir elde ederek, ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansına ulaştık. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı.” Önal, bu yılın ilk yarısında elde edilen net kârın ise halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar liraya çıktı” dedi.

Abone sayısı 48,7 milyona ulaştı

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını söyleyen Önal, şu bilgileri verdi: “Sabit geniş bant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit geniş bant Müşteri Başına Ortalama Gelir (ARPU) ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi.”

Atılan diğer adımlar

Yerel para ile ticarette ilk adım atıldı.

Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü karlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor.

Temettü dağıtıldı

Stratejilerini uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerini koruduk, üç yıl aradan sonra 602 milyon lira temettü dağıtarak, hissedarlara değer katma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyduk.

Data kullanımı arttı

Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu nisan ve mayıs aylarında sabit geniş bant ve hızlı internet erişimine talep çok güçlü oldu. Sabit geniş bantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020’nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi.

Kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık

Türkiye’nin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağıyla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık.