Pandeminin etkisi kırıldı! Dünya altın talebinde eskiye dönüş

Yeni Akit Ankara

Rapora göre bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yükselerek bin 181 tona ulaştı. Bu alanda görülen artış, külçe altın ve çeyrek altına olan talebin artması ve bazı ülkelerin merkez bankalarının büyük miktardaki altın alımlarından kaynaklanıyor.

Dünya Altın Konseyi Çin Bölgesi CEO’su Wang Lixin, Hindistan’ın altın piyasasının talebinin yüzde 17 artarak 146.2 tonu bulduğunu hatırlattı. Wang, Çin piyasasının altına olan talebinin ise yüzde 5 yükselerek 163.4 tona ulaştığına işaret etti.

Üçüncü çeyrekte dünya ülkelerinin merkez bankaları, yaklaşık 400 ton altın satın aldı. Bu rakam, çeyrek dönemin rekorunu kırdı. Bu arada Türkiye ve Özbekistan’ın merkez bankaları, 31 ton ve 26 ton altın satın alarak dünya sıralamasında birinci ve ikinci sıralara yerleşti.