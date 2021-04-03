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Ekonomi Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak
Ekonomi

Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak

Gazeteci Yazar Melih Altınok, Ramazan ayı tedbirleri için alınan izolasyon kararlarına yönelik uyarı geldi. Küçük esnafın pandemide aylarca kapalı kaldığını vurgulayan Altınok, yeni tedbir kararlarının daha da zor durumda bırakacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 23:32:00 -
Pandemide kan ağlayan esnaf için kritik uyarı! Ramazan ayı tedbirleri zor durumda bırakacak

Ramazan ayı için açıklanan tedbir kararları için Gazeteci Yazar Melih Altınok'tan uyarı geldi.

Küçük esnafın kendisini henüz toparlayamadan Ramazan'da da kapalı kalmasının daha da zor durumda bırakacağını ifade eden Altınok, "Bu uygulama aylarca kapalı kaldıktan sonra kısa bir süre önce açılan ve yeni yeni kendini toplayan esnafı zor durumda bırakacak." dedi.

İşte Melih Altınok'un o yazısı:

Yeni izolasyon kararlarına göre, ramazan ayı boyunca lokanta ve kafeler kapalı olacak.

Bu uygulama aylarca kapalı kaldıktan sonra kısa bir süre önce açılan ve yeni yeni kendini toplayan esnafı zor durumda bırakacak.

Üstelik bu sıkıntılı dönemde zenginler spekülasyon peşinde koşarken elindekini avucundakini sektöre girmek için harcayan yeni müteşebbisler de var.

Geleceğini bu ülkede görüp umutla piyasaya giren, yeni bir işletme açan, istihdam yaratan bunca insan...

Üzerine bir de geçimini gündelik kazandığıyla sağlayan hizmet sektörü çalışanlarının yaşayacağı sıkıntıları ekleyin...

Belli ki bu karar "Nasıl olsa ramazanda müşterileri az olur" diye düşünülerek "pratik" bulundu. Ama sonuçları itibarıyla astarın yüzünden pahalıya geleceği açık.

Sokakta kiminle karşılaşsam, nereye gitsem bu durumdan yakınıyor.

İktidardan söz konusu uygulamayı yeniden değerlendirmesini istiyorlar.

İletmek bizim görevimiz.

 

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Yorumlar

Sukur ler olsun

Yetmez ama akit boyle haber devam, millet in mazlumun sesi ol, yandas olma
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Halo

Esnaf ciftci batmış kimin umurunda. Yakında millet aç kalırsa şaşmayacağım.
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