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Sağlık Pandemi yaza biter mi 2021 | Koronavirüs ne zaman bitecek?
Sağlık

Pandemi yaza biter mi 2021 | Koronavirüs ne zaman bitecek?

Koronavirüs bitecek mi sürecek mi? Türkiye’de salgının birinci yılı dolmak üzere. Vatandaşlar salgının sona erip ermeyeceğini, eski günlere dönüş olup olmayacağını araştırıyor. Peki, korona biter mi? Maske kullanımı ne zaman biter 2021

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:58:00 -
Pandemi yaza biter mi 2021 | Koronavirüs ne zaman bitecek?

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona salgını aynı şiddetiyle devam ediyor. Uzmanlar salgının sona ermesi için kişisel önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini ve aşı yapılması gerektiğini belirtiyor. Bir yıldır salgının gölgesinde yaşayanlar, bu durumun daha ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Korona salgını biter mi?

 Pandemi yaza biter mi 2021 | Koronavirüs ne zaman bitecek?

Tüm dünya ‘Pandemi ne zaman biter?’ sorusuna bir cevap arıyor. Uzmanlar salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerektiğini ifade ediyor. Bu virüsün hayatımızda kalacağı ancak aşılarla etkisinin azaltılacağı konuşuluyor. Dünya Sağlık Örgütü birkaç ay önce yaptığı açıklamada tüm dünyanın aşılanmasının 2024 yılını bulabileceğini ifade etmişti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, “Bu sene biz Covid-19 ile beraber yaşayacağız, 2021'de belli oldu bu. Hastalığın bir süre sonra düşeceğini biliyoruz. Düşecek ama yok olmayacak. Yok olmadığı için siz önlemleri bıraktığınız anda aynı hızla yayılmayı ve vaka artışını tekrar yaşarız. Çünkü virüsün özelliği bu. Bu özellikler hakkında çok fazla bilgi sahibi olduk. O yüzden de yaz ayında kontrollü normalleşme esas bunun ismi. Herkes kendi koruyucu önlemlerini alması lazım ve çevresini kontrol ederek, hastalığın kendilerine bulaşmasını engelleyecek önlemlerin riayet etmesi lazım. Her hâlükârda 2021 yılı vatandaşlar ve işletmeler için kontrollü bir dönem olması lazım" dedi.

 

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