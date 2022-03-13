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Ekonomi Pandemi ve savaş tarım ürünlerinin önemini ortaya koydu
Ekonomi

Pandemi ve savaş tarım ürünlerinin önemini ortaya koydu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, pandeminin ve Ukrayna-Rusya savaşının tarım ürünlerinin önemini net biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:27:00 -
Pandemi ve savaş tarım ürünlerinin önemini ortaya koydu

Konya Tarım Fuarı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirişçi, şunları söyledi: “Üreticiler elleri öpülesi insanlardır. Onlara ne kadar müteşekkir olsak azdır. Pandemiyle birlikte ve son çıkan Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki cebimizdeki teknoloji bizi doyurmuyor. Paramız olsa bile istediğimizi alamıyoruz. Mutlak surette kendi ürettiklerimize kavuşabiliyoruz. O nedenle eksiğimiz olan üretimle ilgili ürünlerde de inşallah önümüzdeki yıllarda bu eksiğimizi tamamlayarak kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Temel ürünlerimiz var. Bunları ‘stratejik ürünler’ olarak anıyoruz. Bunlar Anadolu tabiriyle un, yağ ve şekerdir. Bunların hammaddelerine baktığımızda durumu anlarız. Bir tarafta hububat, bir tarafta yağlı tohumlar, bir tarafta pancar var. Bunun üçü de var bu bölgede.”

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