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Ekonomi Pandemi udi hindiye talebi artırdı, bitkinin fiyatı 350 TL'ye çıktı
Ekonomi

Pandemi udi hindiye talebi artırdı, bitkinin fiyatı 350 TL'ye çıktı

Bağışıklık sistemini güçlendiren "udi hindi" bitkisine talep arttı. Udi Hindiyi kimsenin bilmediğini ve fiyatının 70 liradan 350 liraya çıktığını söyleyen aktarlar, udi hindinin Hindistan'da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yıllardır kullanıldığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 11:26:00 -
Pandemi udi hindiye talebi artırdı, bitkinin fiyatı 350 TL'ye çıktı

Udi hindi bitkisi koronavirüs sürecinde talebi ve fiyatı artan şifalı bitkilerin başında geliyor. Peki, udi hindi bitkisi neye iyi geliyor? Neden bu kadar değerli? Adana’da 10 yıldır aktar dükkanı işleten Salih Altunsay önceki yıllarda udi hindiyi kimsenin bilmediğini ve fiyatının 70 liradan 350 liraya çıktığını söyleyerek, ‘’Daha önceden yılda 250 gram satıyorduk. Şu anda haftada 2 kilogram satıyoruz. Satışlar neredeyse 400 kat çoğaldı.’’ dedi.

DHA'da yer alan habere göre Hindistan’da geleneksel tıp tedavilerinde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ve vücutta mikrop atma özelliği bakımından yüzyıllardır kullanılan Udi Hindi bitkisi, Türkiye’de ilk olarak mart ayında görülen koronavirüs vakaları sonrası vatandaşların dikkatini çekti. 

Udi hindi nerede yetişiyor?

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtine bitki, yok satmaya başladı. Udi Hindi bitkisi, başta Hindistan ve Malaya Adaları olmak üzere birçok Asya ülkesinde yetişiyor. Udi Hindi, hem zencefil, bal, yoğurt gibi ürünlere karıştırılarak, hem de saf zeytinyağında 1 ay bekletilerek tüketiliyor.

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