Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

Faizsizlik prensibiyle çalışan Katılım Emeklilik, ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması 2021’i yaptı. Farklı sosyo ekonomik sınıflardan 804 deneğin katıldığı araştırma, pandeminin halkın sigorta algısını ve tasarruf eğilimini şekillendirdiğine işaret etti.

Millete ışık tutuyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Henüz 7 yaşında bir şirket olmamıza rağmen faizsiz esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ve katılım sigortacılığının daha geniş kesimlere ulaşmasında önemli rol oynuyoruz. ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nın ikincisini gerçekleştirerek de hem sektöre hem de milletimize ışık tutmak gayretindeyiz. Tüm hayatımıza sirayet eden bu olguya dair doğru bir analiz için trendlerdeki değişimi ölçmek istedik ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştık” dedi.

Planlama yapılmalı

Hem huzurlu hem de rahat bir gelecek için yıllar öncesinden planlama ve yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Sincek, şöyle konuştu: “Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken birikim yapmanın önemi daha iyi anlaşıldı. BES bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Halkımızın tasarruflarını değerlendirmek için zor zamanların güvenli limanı olarak BES’i seçtiğini gördük. Araştırma da ortaya koydu ki katılımcıların yüzde 83.7’si ‘Keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım’ diyor. İkinci sırada ise yüzde 55.7’yle yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Bunu yüzde 40.5’le işsizlik sigortası yaptırmış olmayı dileyenler takip ederken, yüzde 29.2’yle “Keşke bireysel emekliliğim olsaydı’ diyenler de dördüncü sırada yer alıyor. Buradan da anlaşılıyor ki tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor.”

Endişe düzeyi arttı

Genel endişe düzeyinin de arttığını aktaran Sincek şu bilgileri verdi: “Araştırmaya katılanların yüzde 62’sinin pandemiden endişe duyduğunu belirtmesine şaşırmadık. Endişe düzeyinin D ile E sosyoekonomik statüdeki bireylerde ve kadınlarda daha yüksek olduğunu gördük. Doğal olarak diğer bir endişe kaynağı ise işini kaybetmekle ilgili. Katılımcıların yüzde 54’ü işini kaybetmekten endişe duyduğunu dile getiriyor. Genel olarak gelecekten endişe duyma oranının da yüzde 61 olduğunu gözlemledik.

Olumlu beklenti korunuyor

Bu kadar endişe düzeyinin yükseldiği bir ortamda katılımcılara ‘Gelecek 12 ay içerisinde hanenizdeki ekonomik durum nasıl olacak’ diye sorduk. Cevaplar ise halkımızın umudunu koruduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 19.4’ü 2018’e göre yüzde 3 artışla ‘Daha iyi olacak’ yanıtını verirken ‘Daha kötü olacak’ ifadesini kullananlar yüzde 51.1’den yüzde 44.5’e düştü. Türkiye ekonomisi için de aynı durum geçerli."