Pandemi sürecinde üretim hattı açık kaldı

“Pandemetre” araştırmasında, 2019 ve 2020’nin ilk yarısına ait vergi tahsilatı, konut ve otomobil satışları, kredi faizleri, kartlı harcamalar, kapasite kullanım oranı, karşılıksız çek ve yeni kurulan firma sayısı gibi 11 gösterge karşılaştırıldı. Araştırmaya göre, hem üretim hem de tüketim cephesinde “V” tipi toparlanma ile ekonomik aktivitenin düzeyi bakımından geçen yıl yakalandı. İTO’da yeni kurulan firma sayısı 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artışla 30 bin 509’a yükseldi.

Dış açıklar azaltılmalı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye, hem üretim hatlarını açık tutmanın hem de anında aldığı tedbirlerin pozitif karşılığını alıyor” dedi. “Rakamlar, erken toparlanan ülkeler arasında ön sırada olduğumuzu gösteriyor” diyen Avdagiç, şu görüşleri dile getirdi: “Şimdi hedef, ilk halkada yer almak. Bunun için gerekli potansiyelimiz var. Bununla birlikte hükümetimizin cari açığın azaltılması konusunda ithalatı ikame eden ihracat ürünlerini destekleyen yaklaşımı çok önemli. Kararlı bir vizyon belirlendi, destek paketi kondu. Dış açığı hükümetimizin desteğiyle mutlaka azaltmamız gerekiyor. Bu konuda yoğun çalışma yapmalıyız” diye konuştu.

İkinci dalgaya dikkat

Turizm sektörünün hem istihdama sağladığı katkı hem de sağladığı döviz ile büyük önem taşıdığını vurgulayan Avdagiç, “Ümit ediyoruz ki salgında ikinci dalga yaşanmaz ve seyahat acenteleri, turizm taşımacılığı firmaları, fuar, etkinlik, gösteri organizatörleri gibi turizm ve bağlantılı sektörler ile yeme-içme sektöründe kayıplarımızı geri kazanırız.”