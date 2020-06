Pandemi sürecinde MultiNet'te her 10 ödemeden 7'si temassız gerçekleşti

Multinet Up Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık: - "MultiNet'te her 10 ödemeden 7'si karekodla veya temassız olarak gerçekleşiyor. Kart kullanıcılarımızın ve üye iş yeri ağımızdaki restoran işletmecilerinin hızlı ve konforlu olduğu için tercih ettiği temassız uygulamalarımız, Kovid-19 sonrası dönemde hayatımıza hijyen kriterinin girmesiyle işletmelerin sağlık önlemleri kapsamında da önem kazandı" - "BKM'nin açıkladığı verilere göre, martta 3 milyon, nisan ayında ise 2 milyon adet kart ilk kez internet alışverişinde kullanıldı. Bu dönemde ilk defa online alışveriş yapan bu kişilerin en az yüzde 50'sinin kalıcı kullanıcı olacağını düşünüyoruz" - "Müşterilerinde güven duygusu uyandırmakta başarısız olan restoranlar, bu yeni dönemde zorlanacak. Sadece yeme-içme sektöründe değil, hemen her sektörde kullanıcının ilk beklentisi bu yönde"