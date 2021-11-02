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Kadın - Aile Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı
Kadın - Aile

Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı

Pandemi döneminde sirkeye olan ilginin artmasıyla üreticiler neredeyse her meyvenin ve aromatik bitkinin sirkesini yapmaya başlarken, Afyonkarahisar’daki üreticiler, 1 bardak doğal sirkenin insan sağlığına sağladığı katkı açısından 1 kilogram meyveyle eş değerde olduğunu belirttiler.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:31:00 - 2021-11-02 10:39:39
Pandemi sürecinde doğal sirkenin önemi daha da arttı

Pandemi döneminde sirkeye olan ilginin artmasıyla üreticiler neredeyse her meyvenin ve aromatik bitkinin sirkesini yapmaya başlarken, Afyonkarahisar’daki üreticiler, 1 bardak doğal sirkenin insan sağlığına sağladığı katkı açısından 1 kilogram meyveyle eş değerde olduğunu belirttiler.
Afyonkarahisar’da uzun yıllar sirke üretimi yapan bir aktar pandemi sürecinde vücutta dezenfektan etkisi yapması nedeniyle sirkeye olan ilginin artmasıyla neredeyse her meyvenin sirkesini yapmaya başladı.

Aktar Zafer Murat Çakır, özellikle pandemi döneminde insanlar sirkeye daha fazla önem vermeye başladığını belirterek, “İnsanlar sirke ile evlerine gelen ürünleri yıkayabiliyorlar, temizlik yapabiliyorlar ve hatta içebiliyorlar. İçilebilir sirke yaptığımız için tercih edilme nedenimiz; sağlık kazandırıyor olmamızdır. Örneğin bugün bir elma yediğinizde gıda olarak alabileceğiniz fayda yüzde 15, ya da yüzde 20 civarındadır. Fakat fermente olan bir sirkede bu rakam yüzde 60’a kadar çıkıyor. Bu da ciddi anlamda üründen faydalanmanızı sağlıyor. Bir bardak sirke içildiği zamanda neredeyse bir kilogram meyveye isabet etmektedir. Bugün zayıflamada, kilo vermede, şeker hastalığında ve kalp rahatsızlıklarında insanlar sirkeyi tedavi yöntemi olarak kullanıyorlar. İnsanlar sirkeye bu yüzden çok fazla ihtiyaç duyuyorlar” dedi.

Şuanda toplamda 186’sı aktif olmak üzere 207 adet sirke çeşitlerinin olduğunu belirten Çakır, “Diğer sirkelerimiz demleniyor. Çünkü sirke kısa bir sürede hazır hale gelen bir ürün değildir. Belirli bir süre beklemesi gerekiyor. Altı ay ve 1 yıl gibi süreçlerde bekleme zamanı var. Türkiye’de birçok kişinin sirke içtiğini biliyoruz ve bu sayının gün geçtikçe yükseldiğinin farkındayız” dedi.

Doğal sirkenin yapım aşamasında en az 6 ay beklemesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Sirke de 2 tip üretim çeşidi bulunuyor. Birinci üretim şekli sanayi tipi dediğimiz, kazanların içerisinde bir buçuk günde yapılan sirke çeşitleridir. Bunları turşu ve temizlik yapmak üzere marketlerde bulabiliyorsunuz. Fakat doğal sirkenin 6 ay olgunlaşma süreci var. 6 ay beklenmesi gerekiyor. Ürünün kendi kendine olgunlaşıp, sirkeye dönüşmesini mecburen bekliyoruz. Ve sonrasında süzüp piyasaya sürüyoruz” diye konuştu.

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