Pandemi sınavındaki başarımız yabancı yatırımcının iştahını kabarttı

Buğra Kardan

Dünyayı derinden sarsan yeni tip Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını büyük ölçüde durduran Türkiye, imalat ve ihracat başarılarıyla da takdir topluyor. Virüs paniğine ve ekonomiyi hedef alan iç ve dış taarruzlara rağmen ilk 3 ayda yüzde 4.5 büyüyerek takdir toplayan ülke, yabancı yatırımcılarca yakın takip ediliyor.

Önemimiz artıyor

Pandemi tehdidinin tamamen bertaraf edilmesi ve yeni normale geçilmesinin ardından Türkiye, dünya ticaretinden daha büyük pay alacak. Yerli üretimi daha da arttıracak, mal ithalatı ile ihracatına yön verecek olan ülkeye adım atmak için ABD’li ve Avrupalı şirketler yarış halinde.

İlerisi için umutluyuz

Dev şirketlerin Anadolu ve Trakya’da fabrika arayışları artıyor. Bu durum ekonomi yönetimini de umutlandırıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şu aralar Türkiye’nin önemli bir tedarik merkezi konumunda olduğunu vurgulayarak, “Yoğun bir yatırım talebi görüyoruz” ifadesini kullanması yabancı sermaye girişinin güçlü şekilde devam edeceğini ortaya koyuyor.

Gidişat olumlu

Albayrak’ın dünyanın önde gelen firmalarıyla üretim ve tedarik konusunda ciddi görüşmeler yaptıklarını açıklayıp “Önemli adımlar atıyoruz. Adımlarımızı uçuşların start almadığı dönemde başlattık” sözleri de olumlu yankı uyandırıyor. Bu sözlerle moral bulan yerli imalatçılar, yabancı firmalarla irtibata geçmeyi ve yeni projeleri hayata geçirmeyi iple çekiyor.

Öte yandan ticarette yeni bir dönem başlıyor. Covid-19’un merkez üssü Çin’i güvenli bulmayan ABD’li ve Avrupalı firmalar, Türkiye’den tedarik etmeye yöneliyor. Giyim, kimya, otomotiv ve bilişim yatırımlarıyla bilinen bu firmalardan ihracatçılara sipariş yağıyor.

Tek merkezde toplanacak

Tekstil Makineleri ve Aksamı Sanayi Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, yeni normale adapte olmak gerektiğini belirterek, “Dünya önemli bir dönüşümden geçiyor. Şu muhakkak ki bundan böyle üretim ve tüketim tek bir merkezde toplanmayacak. Her ülke kendine yetecek kadar üretip tüketecek” dedi.

Stratejik bir bölgedeyiz

Türkiye’nin stratejik bir yerde konumlandığını kaydeden Nalbant, “Etrafımızda pek çok ülke var. Bir yanımızda Avrupa bir yanımızda Rusya ve Orta Asya diğer tarafımızda Arap ülkeleri var. Ortada Çin’in yerini almamızı, tedarik merkezi olmamızı engelleyecek bir durum yok” diye ekledi.