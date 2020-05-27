Pandemi İstanbul şirketlerini durdurmadı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk iş dünyası pandemi korkusuna teslim olmadı, onunla mücadele etmeyi tercih etti. İlk rakamlar, eğer rehavete kapılmazsak, pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak gücü topladığımızı gösteriyor” dedi. Avdagiç, “Koronavirüsün faaliyetleri ciddi manada kısıtlayıcı bir etkisi oldu. Buna rağmen, İTO olarak üyelerimize sunduğumuz belgelendirme hizmetlerinin pandemide de yoğun çalıştığını söyleyebiliriz. Firmaların belgelendirme müracaatlarındaki yoğunluk, işletmelerin Kovid-19 esnasında da bir takım öncü faaliyet içinde olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yüzde 46,5 arttı

Avdagiç, faaliyetlerin devam etmesinde, hükümetin ve İTO’nun, üretimin çarklarının tamamen durmaması yönündeki tercih ve çağrısının etkili olduğunu belirtti. Firmaların 11 Mart-21 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden aldığı faaliyet belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 arttığını bildiren Avdagiç, “İTO’nun Kovid-19 öncesi online hizmetleri geliştirmek için yaptığı yatırımın bereketini, üyeler birçok hizmeti internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alarak görmüş oldu” değerlendirmesinde bulundu.