Pandemi İstanbul şirketlerini durdurmadı
İstanbullu şirketler, Türkiye’de ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 11 Mart’tan 21 Mayıs’a kadar A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe şahadetnamesi dahil 326 bin 20 dış ticaret belgesi, 105 bin 888 Faaliyet Belgesi, 21 bin 726 Ticaret Sicil Gazetesi Sureti ve bin 871 iş makinası tescili için İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) müracaat etti.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk iş dünyası pandemi korkusuna teslim olmadı, onunla mücadele etmeyi tercih etti. İlk rakamlar, eğer rehavete kapılmazsak, pandemi sonrası en iyi çıkışı yapacak gücü topladığımızı gösteriyor” dedi. Avdagiç, “Koronavirüsün faaliyetleri ciddi manada kısıtlayıcı bir etkisi oldu. Buna rağmen, İTO olarak üyelerimize sunduğumuz belgelendirme hizmetlerinin pandemide de yoğun çalıştığını söyleyebiliriz. Firmaların belgelendirme müracaatlarındaki yoğunluk, işletmelerin Kovid-19 esnasında da bir takım öncü faaliyet içinde olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı.
Yüzde 46,5 arttı
Avdagiç, faaliyetlerin devam etmesinde, hükümetin ve İTO’nun, üretimin çarklarının tamamen durmaması yönündeki tercih ve çağrısının etkili olduğunu belirtti. Firmaların 11 Mart-21 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden aldığı faaliyet belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 arttığını bildiren Avdagiç, “İTO’nun Kovid-19 öncesi online hizmetleri geliştirmek için yaptığı yatırımın bereketini, üyeler birçok hizmeti internet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde alarak görmüş oldu” değerlendirmesinde bulundu.