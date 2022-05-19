"Pandemi ilk tetikleyiciydi" dedi ve ekledi: Elimizden geleni yapıp dua edelim!

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "dünya düzeninin" gidişatı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babaoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Bilelim ki...

İkinci Büyük Savaş'tan bu yana devam eden para pul, yalan dolan, siyaset etiket düzeni artık komada...

Buradan geri dönüş olur mu? Belki koma süresi uzar, o kadar!

Birinci Büyük Savaş sonrası oluşan siyasi coğrafya da derisinden soyunmak üzere olan bir yılanı andırıyor.

Belki şunu da özellikle vurgulamak gerek: Kapitalizmin 300 yıllık ana işleyiş düzeni bozuldu, tükendi, dönüşmeye hazırlanıyor.

Devletler, yeni global derebeyleri karşısında zorlanıyor, zorlanacak...

Anlayacağınız, eski düzen(ler) bitti...

BİTTİ!

Ne yaşıyorsak ve ne yaşayacaksak, aslında bu yüzden...

***

Bu meseleyi popüler medyada bu açıklık ve cesaretle söyleyenlerin olmaması hem şaşırtıcı hem de fena!

Dünya sisteminin neden bu noktaya geldiğini anlayamazsak, ıvır zıvır tartışmalar içinde çok vakit kaybedeceğiz.

Oysa "küreselci seçkinler"in çok uzun zamandır bildiğini biz de bilmek zorundayız.

2008 krizi var ya...

O "nihai felaket"ti aslında!

Hatta 1987-2006 arası Amerikan Merkez Bankası (Bu da nasıl yalan ya, şimdilik geçelim) Başkanlığı yapan Alan Greenspan 1999 yılında "piyasaların akıl dışı davranışları"ndan söz ettiğinde basit bir yakınma değildi bu...

Delirerek tükenen bir sisteme işaretti.

Şimdi işte önce o enkaz kaldırılacak.

Pandemi/plandemi dönüşüm için ilk tetikleyiciydi; Ukrayna Savaşı ve ardından gelenler de aynı işlevi görecekler.

Keşke dünyanın berbat geçmişinden nurlu bir geleceğe olsaydı gidişimiz...

Lakin, yeni sistemi de eski sistemin içine edenler kuracak bu gidişle...

Böyle olmaması için elimizden geleni yapmalı ve dua etmeliyiz.

***

Şimdi nereden nereye diyeceksiniz de...

Geçen gün bir haber kanalındaki tartışmaya bakıyordum...

Aralarında Ankara temsilcileri ve akademisyenler de bulunan bir grup konuşmacı, marketlerin fahiş fiyatlarını tartışıyorlardı.

Konuşmacıların "serbest piyasa" konusundaki saflıklarına şaşırıp kaldım.

Serbest piyasanın gerçekten serbest olduğu yolundaki peri masalına inanıp şimdi de nasıl döneceklerini bilemeyen koca koca adamlar...

Bu "kafalar" bize zor bir dönemde yardımcı olabilir mi?