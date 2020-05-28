Pandemi hastaneleri de hizmete hazır

Akit Ekonomi

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Acil Durum Hastanesi de 31 Mayıs’tan itibaren hasta kabul edecek. Pandemi hastanelerine Avrupalı ve Asyalı hastaların akın edecekleri öngörülüyor.

125 bin metrekare alana inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde 16 ameliyathane ve 432 yoğun bakım odası bulunuyor. Bin 8 yataklı hastane hem ameliyathaneleri hem laboratuvarları hem de MR, triyaj ve diyaliz odalarıyla öne çıkıyor. Odalar; televizyondan refakatçi koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkate alınarak hazırlanmış durumda.

Doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alanda kurulan bin 8 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde de 432 yoğun bakım odası var. Ayrıca her bir odada tek yatak ve televizyon mevcut. Hastanede elleri dezenfekte etmeden bir bölümden diğer bölüme geçmek mümkün değil.

Sultan 2. Abdülhamit Han’ın 1891 tarihinde yaptırdığı Hadımköy Askeri Hastanesi pandemi hastanesine dönüştürüldü. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Acil Durum Hastanesi’nin inşaatı için çekiciler ve hafriyat kamyonlarıyla hummalı bir çalışma yürütüldü. Bin yataklı hastanenin odaları hijyenik olup gayet rahat.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Nisan’da İstanbul’da pandemi hastaneleri oluşturulacağını duyurulmuştu. 9 Nisan’da da inşaat çalışmalarına start verilmişti. Ardından Sancaktepe, Yeşilköy ile Hadımköy’de konumlanacak hastanelerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmış ve tabelalar asılmıştı.