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Aktüel Pandemi dönemini değerlendirerek hafız oldu
Aktüel

Pandemi dönemini değerlendirerek hafız oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:51:04 -
Pandemi dönemini değerlendirerek hafız oldu

ANKARA (AA) - Pandemi dönemini fırsat bilerek çalışan ve hafız olan 12 yaşındaki Muhammet Bilal Çakmak, katıldığı "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda da üçüncülüğü elde etti.

Çakmak, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, "Evimizin Neşesi Kur'an Sesi" başlığıyla online olarak düzenlediği, Türkiye'den ve Avrupa'dan 1800 kişinin katıldığı yarışmada "10-13 yaş arası erkek çocuklar" kategorisinde üçüncü oldu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÇİM-DER) Başkanı Ahmet Karakuş ile Muhammet Bilal ve ailesini makamında kabul etti.

Başarısından dolayı Çakmak'ı tebrik eden Demirbaş, öğrenciyi saat ve Türk bayrağı motifli plaketle ödüllendirdi.

Başkan Demirbaş, Çakmak'ı, Ayasofya'yı görme hayalini gerçekleştirmek için ailesiyle İstanbul'a gönderme sözü de verdi.

Kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu vurgulayan Çakmak ise "En büyük hayalim Ayasofya Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve o manevi değeri yüksek sembol caminin imamı olmak. Bu nedenle var gücümle çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Baba İsmail Çakmak da çocuğunun hafız olmak için çok çalıştığını belirterek, pandemi döneminin, evladının bu hayalini gerçekleştirmesinde fırsat olduğunu dile getirdi.

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