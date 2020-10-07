Pandemi döneminde milyarderlerin serveti yüzde 27 artışla 10 trilyon doları aştı

İsviçre bankası UBS'in hazırladığı rapora göre, 2017 yılının sonunda 8,9 trilyon dolar ile zirveye ulaşan bu servet, 2020'de Nisan – Temmuz ayları arasında 10,2 trilyon dolar ile yeni zirveye ulaştı.

2017 yılında 2158 olan milyarder sayısı ise 2189'a ulaştı.

En yüksek servet artışı ise teknoloji, sağlık ve sanayide oldu. Bu sektörlerdeki milyarderlerin serveti yüzde 36-44 arası artış kaydetti.

UBS küresel aile ofisi başkanı Josef Stadler, süper zenginlerin krizden yararlandığını, dünyada hisse senetleri piyasaları çökerken daha fazla şirket hisseleri satın alma "cesareti gösterdiklerini" açıkladı.