Pandemi döneminde de ekonomimizin büyümesine katkı sunduk! Sektör lideri olduk

Pandemi döneminden güçlenerek çıkan Katılım Emeklilik, 2020’de başarılı bir grafik ortaya koydu. Kurum, ürünlerine ürün ve müşterilerine müşteri ekledi.

Sınav yılı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2020’nin salgın nedeniyle zorluklarla dolu ve Türkiye ekonomisi için sınav niteliğinde bir yıl olduğunu dile getirdi. Sincek, “Pandemi tehdidinin damga vurduğu geçen sene tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. İnsanlar, bu düşünceyle hem geleceklerini güvence altına almak amacıyla hem de yatırımlarına güvenli liman olması yönüyle Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) yöneldi” diye konuştu.

Gidişat iyi

Sincek, BES fonlarının istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Sincek, “Emeklilik fonları, ortalama yüzde 23’lik getiriyle salgın sınavından başarıyla çıkmayı başardı” şeklinde konuştu. Katılım esaslı BES’in ekonomiye önemli katkı sunduğunu vurgulayan Sincek, “Katılım Emeklilik olarak yüksek üretim rakamı ve yüzde 34.5’e varan getiri oranıyla yılı sektör birincisi olarak tamamladık, ülkemizin büyümesine zor zamanlarda yardımcı olduk” ifadelerini kullandı.

2021 için umutluyuz

“2021’in 2020’den daha iyi geçeceği öngörülüyor. 2021’in ilk çeyreğinden sonra pandeminin geri planda kalacağını ümit ediyoruz. Aşıyla tekrar eski normallere döneceğimiz kanısındayız. Sigorta sektöründe 2021 de rekabetçi olacak gibi görünüyor” diyen Sincek, şöyle devam etti: “Malum, katılım esaslı sağlık sigortası yapıyoruz. Burada iyi bir fırsat olduğunu görerek yeni bir yatırım yaptık. Yeni bir sağlık platformuna geçtik. Bu platformla 2021’de kurumsal müşterilerimize yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Yüzde 50 kurumsal, yüzde 50 bireysel müşterilerden oluşan bir havuz planlıyoruz. Bu havuz sayesinde de fiyatların çok fazla dalgalanmasını önlemeyi, medikal enflasyonu da dikkate alarak daha dengeli bir portföyle büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan gerek dijital ürünlerle gerek daha kolay bir satış platformuyla acente tarafında yoğunlaşmayı odağa alıyoruz.”

Önemli tavsiye

Sincek, yatırımcılara ise “BES’te devletin sunduğu yüzde 25 teşvik var. Teşvikten muhakkak ve muhakkak yararlanılmalı. Burada iyi bir imkân var. Tasarrufları, BES’e yatırmakta fayda görüyoruz. Öbür yandan hemen hemen bütün şirketler aylık fon bülteni yayınlıyor. Bu bütünler okunmalı. Orada yer alan tavsiyelere kulak verilerek adım atılmalı” diye seslendi.

Sistem esnek

BES’in esnek yapısıyla dikkat çektiğini anlatan Sincek, “Sistem katılımcıları koruyor. Onlara konfor sunuyor. Belli dönemlerde yapılan ödemelere ek olarak ayrıca katkı payı da yatırmaya imkân veriyor. Sistem korunuyor da. Kamu kurumları da belli periyotlarla denetim yapıyor” açıklamalarında bulundu.