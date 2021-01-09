Pandemi dolayısıyla etkilenince düğün salonunu atölyeye çevirdi

Koronarivüs salgınıu, birçok sektörde olduğu gibi düğün salonlarını da olumsuz yönde etkiledi. Düğünler yapılamadığı için kapatılan salonlar, yeni iş imkanları arayanları için fırsat kapıları açtı.

Düğün salonunu atölyeye çevirdi

İstanbul'da uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Şükrü Değirmenci, sonra memleketi Sason ilçesine döndü. İlçede iş olanaklarını araştıran Değirmenci, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olan bir düğün salonunu kiralayarak tekstil atölyesine dönüştürmeye karar verdi.

70 kişiye istihdam sağladı

Daha önce düğün salonu olarak kullanılan mekanda atölye oluşturan Değirmenci, burada çoğunluğu köylerden gelen gençler olmak üzere 70 kişiyi istihdam etti.

"Daha çok genci iş sahibi yapmak istiyoruz"

Değirmenci, 30 yıl boyunca İstanbul'da tekstil sektöründe çalıştığını, yeniden döndüğü memleketi Sason'da tekstil çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi.

Salgından dolayı kapalı olan düğün salonunu kiralayarak tekstil atölyesi açtığını aktaran Değirmenci, "Allah izin verirse ilçemize ve ilçe halkımıza hizmet etmek gayretindeyiz. Özellikle pandemi sürecinden dolayı işsiz kalan gençlerimize iş olanağı sunmak istiyoruz. Allah izin verirse istihdam sayısını 120'ye çıkarmayı planlıyoruz. Personelimizin çoğu köylerden geliyor, işi olmayan gençlerimizi iş sahibi yapmaya, meslek öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Çalışanlar iş fırsatından memnun

Çalışanlardan Sidar Aydın da atölye sayesinde iş sahibi olduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çalışarak ailesine destek verdiğini dile getiren Aydın, "Sağolsun Şükrü Bey İstanbul'dan gelerek ilçemizde atölyeyi açtı. Çalıştığımız için sevinçliyim." diye konuştu.

Rukiye Yıldırım ise üniversiteden geçen yıl mezun olduğunu, bir işe yerleşinceye kadar atölyede çalışmaya karar verdiğini kaydetti.

"İlçemizde bu tekstil atölyesinin işçi aldığını duydum, müracaat ettim ve işe başladım. Bizim gibi iş arayışında olanlara umut kapısı oldu." diyen Yıldırım, bu tür işletmelerin bölgede artması temennisinde bulundu.

"Hiç deneyimi olmayanlar işi öğreniyor"

Pelda Aydın da atölye sayesinde meslek sahibi olduğunu vurgulayarak, "Daha önce düğün salonu olan bu alanda işletmemiz açıldı, işlerimiz iyi gidiyor. Aramızda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Daha önce hiç tekstil deneyimi olmayan arkadaşlarımız burada bu işi öğreniyor. Bölgede bu tür yerlerin daha çok açılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.