Pancar yüklü TIR ciple çarpıştı: Yaralılar var
Aksaray'da pancar yüklü TIR, cip ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu, Sultanhanı ilçe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Emrah D. idaresindeki 68 BB 970 plakalı pancar yüklü TIR, Sultanhanı ilçe kavşağında Burak A. yönetimindeki 06 BNZ 783 plakalı cip ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan ve şarampole devrilmekten son anda kurtulan pancar yüklü TIR, yol kenarında bulunan reklam tabelasına vurarak durabildi. Kazada her 2 sürücü de hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Kaza mahallinde gerekli önlemleri alan emniyet güçleri kaza ile ilgili araştırma başlattı.