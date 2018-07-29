Pancar suyunun inanılmaz faydaları

Pancar suyu içerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve betalainler denilen antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Böyle olunca pancar suyunun sağlık açısından sayısız faydası mevcuttur. Pancar suyunun içerdiği diğer besin maddeleri sodyum, kalsiyum, sülfür, klor, bakır, iyot, doğal şeker, bioflavonoidler ve potasyumdur. Ayrıca diyet lifi, karbonhidrat, niasin, folik asit, biotin ve magnezyum için de iyi bir kaynaktır.

Pancar suyunun kanı soğutucu etkisi bulunmaktadır. Zengin demir içeriği sayesinde de kan yapıcı etkisi mevcuttur. Kanı soğutma etkisi gösteren pancar suyunun, damarları temizlediği ve kanı temizleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

Zengin antioksidan içeriğine sahip olan pancar suyunun, vücuttaki toksinleri attığı bilinmektedir. Dolayısıyla pancar suyu en dğal detoks suyu olarak tercih edilmektedir.

Pan car suyu içerisinde bulunan betasiyan maddesinin tümör gelişimini engellediği bilinmektedir. Pancar suyunun tüm kanser hücreleri üzerinde tedavici edici özelliği bulunuyor.

Sindirime yardımcı olan pancar suyunun kabızlığı hızlı bir şekilde azalttığı biliniyor. İçeriğindeki zengin lif yapısı sayesinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor.

Pancar suyu, kemikleri güçlendirerek osteoporoz yani kemik erimesine yakalanmanın önüne geçmeye yardım eder.

Saç dökülmesi potasyum ve çinko eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Vücuttaki potasyum eksikliği saç dökülmesini tetikler. Pancar suyu, iyi bir potasyum kaynağı olduğu için saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca saçların çabuk uzamasına da yardım eder.

ZAYIFLATAN PANCAR DETOKSU

İçerisinde bolca lif ve mineral barındıran pancar suyu sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Ancak pancar suyunun yağ yakıcı ve zayıflatıcı etkisinden faydalanmak için her gün düzenli olarak tüketmek gerekmektedir.

KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLMELİ

Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli sorusunun cevabı oldukça basit. Kırmızı pancarı katı meyve sıkıcağı makinesinde, kırmızı pancar turşusu olarak veya salatalara ekleyerek yiyebilirsiniz.

Ancak kırmızı pancarın en sağlıklı hali hiçbir işlem görmeden katı meyve sıkacağına atılarak suyunun tüketilmesidir. Bu şekilde tüketilen pancar suyunun sağlık açısından maksimum fayda sağladığı bilinmektedir.

Pancar sebzesinin aynı zamandan da yapraklarından da yararlanabilirsiniz. Pancarın yaprakları da en az pancar suyu kadar sağlığımıza faydalar sağlar. Hatta pancar suyu yaptığınızda pancar yapraklarını da suyunun içerisine atmanız, sağlığınıza maksimum fayda sağlayacaktır.