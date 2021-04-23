Pancar pilavı nasıl yapılır? Farklı pilav tarifleri
Pancar pilavı nasıl yapılıyor? Her gün tereyağlı, şehriyeli pilav hazırlamaktan sıkılanlar farklı pilav tariflerini araştırıyor. Pembe pilav bir diğer adıyla pancarlı pilav son dönemde sık sık araştırılıyor. Peki, pancarlı pilav nasıl yapılıyor?
Görüntüsüyle iştah açan, lezzetiyle damakları çatlatan tarif: pancar pilavı
Pancar pilavı tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo haşlanmış pancar
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı pancar suyu
- Yarım su bardağı et suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Dereotu
- Tuz
Pancar pilavı nasıl yapılır?
Öncelikle pirinçleri ayıklayıp 25-30 dakika ılık tuzlu suda bekletin.
Bir yandan da pancarları haşlayın. Arzu ederseniz daha önceden haşladığınız pancarları da kullanabilirsiniz.
Pancar haşlanınca suyunu ayırın.
Pancarları küp küp doğrayın.
Yağı tencereye alın ve pirinci ekleyip kavurun.
Tencereye pancarı, et suyunu ve pancar suyunu ekleyin.
Tuzu ilave edip tencerenin kapağını kapatın.
Ocağın altını kısın ve pişmeye bırakın.
Pirinç suyu çekince ocağı kapatın.
Pilavın üzerine kağıt havlu örtün ve 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
Pancar pilavını et yemekleriyle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.