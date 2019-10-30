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Dünya

Panama'da anayasal reform tasarısına protesto

Orta Amerika ülkesi Panama'da, meclisin yetkilerini artıran reform tasarısı protesto edildi.

2019-10-30 11:24:00 -
Panama'da anayasal reform tasarısına protesto

Orta Amerika ülkesi Panama'da, meclisin yetkilerini artıran reform tasarısı protesto edildi.

Ulusal Kongre binası çevresinde toplanan binlerce protestocu sloganlar atarken, bir grup protestocu giriş kapısını ve binayı çevreleyen çitleri zorlayarak içeri girmeye çalıştı.

Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Reform tasarısının halkın görüşü alınmadan hazırlandığını savunan protestocular, tasarının yüksek öğrenimin özelleştirilmesi gibi çıkar gruplarına yönelik düzenlemeler içerdiğini belirterek temel hak ve özgürlükler konusuna ilerleme sağlanmadığını ileri sürüyor.

Tasarı, Ulusal Kongreye bütçede değişiklik yapma, milletvekili maaşlarını belirleme, hakim ve savcılar hakkında soruşturma yürütme gibi genişletilmiş yetkiler veriyor.

 

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