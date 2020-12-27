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Ekonomi Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar
Ekonomi

Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar

Bursa merkezli firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çubukçu: - "Dünyada pamuk maskeye karşı bir dönüşüm olacağını düşündük, bu yöne evrildik. 3-4 aylık Ar-Ge çalışması neticesinde antiviral ve antibakteriyel özellikli bir kumaştan maske üretmeyi başardık" - "Dünyada tüm akredite olmuş laboratuvarların onayladığı 3 test var. Biri mikrobiyal temizlik, diğeri nefes alınabilirlik ve sonuncusu da bakteri filtrasyon etkinliği. Bu testlerden raporlarımızı başarıyla aldık" - "Testlerin ardından, (maskenin) 4 saniye içinde virüsü yok ettiği ve teması engellediği laboratuvarlar tarafından onaylandı" - " Resmi olarak 14 ülkeye ihracatımız var. Uzun vadede planımız bu sayıyı 40'a çıkarmak. Aşırı yoğun bir talep var"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:47:35 -
Pamuktan ürettikleri maskeyi 14 ülkeye ihraç ediyorlar

BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - İstanbul ve Bursa'da faaliyet gösteren bir tekstil firması, antiviral ve antibakteriyel özellikli kumaştan maskeler üreterek 14 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye ve Almanya'da faaliyet gösteren akredite laboratuvarlarınca güvenilirlik testlerine tabi tutulan maskelerin, virüs ve bakterileri temasından çok kısa bir süre sonra bertaraf ettiği belirlendi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine, öncelikle piyasada yaygın olarak bulunan cerrahi maskeler dışında neler yapabileceklerini araştırdıklarını söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı dünyada cerrahi maskelere olan talebin arttığını vurgulayan Çubukçu, "Türkiye'de 50 milyon adede ulaştı kullanımı. İlerisi için çevresel olarak ciddi bir atık. Dünyada pamuk maskeye karşı bir dönüşüm olacağını düşündük, bu yöne evrildik. 3-4 aylık Ar-Ge çalışması neticesinde antiviral ve antibakteriyel özellikli bir kumaştan maske üretmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Çubukçu, laboratuvar testlerinden geçen maskelerin 24 saat boyunca kullanılsa bile lastiğinin özelliğinden dolayı baş ve kulak ağrısı yapmadığını dile getirdi.

ABD, İngiltere ve İsrail'in de aralarında olduğu ülkelere ihracata başladıklarını aktaran Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada tüm akredite olmuş laboratuvarların onayladığı 3 test var. Biri mikrobiyal temizlik, diğeri nefes alınabilirlik ve sonuncusu da bakteri filtrasyonu. Bu testlerden raporlarımızı başarıyla aldık. Güvenilirliğimizi artırmak için Almanya ve İngiltere'de halen farklı testlere girmeye devam ediyoruz."

Maskenin tüm virüs ve bakterilere karşı etkili olduğunu savunan Çubukçu, "Testlerin ardından, 4 saniye içinde virüsü yok ettiği ve teması engellediği laboratuvarlar tarafından onaylandı. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışına çok güzel satışlar yapıyoruz hatta yurt dışına gönderimimiz daha fazla. Belli ülkelerde bayi çalışmalarımız da var. Resmi olarak 14 ülkeye ihracatımız var. Uzun vadede planımız bu sayıyı 40'a çıkarmak. Aşırı yoğun bir talep var. Talebin bu gidişle artacağını da öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Tasarımı ve pamuk olması güzel"

Maskeyi inceleyen Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Akkabı ve Deri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan da ürünü beğendini ifade etti.

Test sonuçlarını incelediğini dile getiren Karahan, "Piyasadaki 3 katlı maskeler yüzde 86-87 başarı oranı yakalıyor, bu maske yüzde 90 başarı yakalamış. Cerrahi maskelere göre çok iyi bir oran. Tasarımı ve pamuk olması güzel. Cerrahi maske formunda yapmışlar. Yüzü tam kavrayabilen bir maske. Kullanım rahatlığı iyi. Bakteri filtrasyonu yüksek olması ve tekrar yıkanabilirliği büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, firmanın ürettiği maskelerin uzun süre kullanım için önerilebileceğini belirtti.

Dikim işçiliği ve lastiklerini de çok iyi bulduğunu anlatan Karahan, "Ben de kullandım. Gerçekten iyi bir ürün. Güvenle kullanabileceğim bir ürün." dedi.

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