Pamukta verimi düşüren zararlı böceklere karşı "feromon tuzağı"

ŞANLIURFA (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, pamuk üretimini olumsuz etkileyen zararlı böceklere karşı uygulanmaya başlanan "feromon tuzağı" ile verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Suruç Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Suruç Ovası'nda zirai mücadelenin zamanını belirlemek, böcekler nedeniyle üründe yaşanan verim kaybının önüne geçmek amacıyla üreticilere feromon tuzakları dağıttı.

Böylece zararlı böceklerin popülasyonu kontrol altına alınarak pamukta oluşabilecek verim kaybının önüne geçilecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulama yatırımlarıyla ovada pamuk üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

Pamukta verimi artırmak için kullanılan feromon tuzaklarını ilk etapta 11 Nisan Mahallesi'nde kurduklarını, ardından yaygınlaştırdıklarını belirten Yahlizade, bu yöntemin ekosisteme katkı sağladığını ifade etti.

Tarımda artık zirai mücadelenin ilaç yerine biyolojik olarak yapıldığına işaret eden Yahlizade, "Biyoteknik ile mücadeledeki amacımız, özellikle çiftçilerimizin girdi maliyetini düşürmek, gelirini artırmak. Biyoteknik mücadeledeki temel unsur doğaya zararı olmayan, ekosisteme katkısı olan bir sistem grubudur. Pembe, yeşil ve dikenli kurdun özellikle kozadaki, yapraktaki zararı büyüktür. Zarar oluşmaya başladığı an verimi yüzde 80 civarında düşürüyor." dedi.

Yahlizade, kurdukları tuzaklar sayesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve üreticilerin de bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

- Maliyeti düşük

Bölgede feromon tuzakların ilk kez kullanıldığını belirten Yahlizade, şöyle devam etti:

"Tuzağa gelen erkek erginleri tespit ediyoruz. Bu şekilde zamanında ve bilinçli mücadeleyi başlatıyoruz. Erkeklerin tuzağa yönelmesiyle dişilerin çiftleşmesini önlüyoruz. Çiftleşme olmadığı zaman da pamuk bitkisinde zararlı larva oluşumunu engellemiş oluyoruz. Bu ekonomik olarak girdisi az, kullanımı kolay ve ekstra maliyeti olmayan bir yöntem."

Feromon tuzakların yaygınlaşması için çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini söyleyen Yahlizade, bu konuda üreticilere bilgilendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Yahlizade, üreticilerin uygulamalı olarak görmeleri için sistemi ana yol güzergahındaki tarlalara yerleştirdiklerini dile getirerek, "Herkes görsün, bilsin diye yol üstü bir güzergah kullanıyoruz. Bunun yayılmasını sağlayacağız. Yeni çalışmalarla özellikle mücadeleyi sürekli güncelleyerek daha teknik ve bilinçli hareketlerle mesafe elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.