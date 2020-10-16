  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi
Ekonomi

Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "Ulusal Pamuk Konseyi olarak inanıyoruz ki bu destekleme miktarı sayesinde kaybettiğimiz üretim alanlarımızı geri kazanacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:17:49 -
Pamukta prim artışı sektörü sevindirdi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kütlü pamukta primin yüzde 37,5 artışla kilogram başına 1,1 liraya çıkarıldığı yönündeki açıklaması sektör temsilcilerini sevindirdi.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de olağanüstü şartların yaşandığı bir zamanda bütçe olanakları zorlanarak pamuk priminin üretici lehine ciddi oranda artırıldığını kaydetti.

"Ulusal Pamuk Konseyi olarak inanıyoruz ki bu destekleme miktarı sayesinde kaybettiğimiz üretim alanlarımızı geri kazanacağız." ifadesini kullanan Balçık, "Bu artışın gerçekleşmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz artışın yüzde 37,5 gibi ciddi bir oran olmasından memnuniyet duyduklarını, üreticinin önünü görmesi açısından iyi bir rakamın açıklandığını bildirdi.

Pamuk üretiminin önde gelen merkezlerinden Denizli'de de üretici, açıklanan primi olumlu buldu.

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, pamuğun tekstil, yağ ve yem sanayisi için önemli bir ham madde olduğunu, verilen desteğin çok sayıda iş koluna hareket getireceğini söyledi.

Prim artışının ciddi bir oran olmasının memnuniyet verici olduğunu anlatan Gemici, "Üreticinin önünü görmesi açısından iyi bir rakam. Biz primin en azından 1,25 lira seviyelerine çıkmasını umuyorduk. Bu rakam bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmeye yetecektir. Gelecek yıl rakamın 1 lira 50 kuruşa yükseltilmesini umuyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK'dan büyük sevkiyat
Gündem

TSK'dan büyük sevkiyat

Suriye'de rejim ile muhalifler arasında tansiyon son dönemde yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in güneyinde yeni bir üs inşa etmeye..
O ülke liderinden net mesaj: Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz!
Siyaset

O ülke liderinden net mesaj: Türkiye olmadan hiçbir şey olmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ziyareti öncesi yaptığı açıklama..
Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu
Dünya

Ermenistan ordusunda kitlesel firar! Azerbaycan duyurdu

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu bildirdi.

Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay