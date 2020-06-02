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Aktüel

Pamukkale’yi gezmeye gelen Çinli turist, seferler durunca 3 ay Türkiye’de kaldı

Çin’den Pamukkale’yi görmeye gelen Çinli turist, korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye’nin değişik yerlerinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:26:58 -
Pamukkale’yi gezmeye gelen Çinli turist, seferler durunca 3 ay Türkiye’de kaldı

Çin’den Pamukkale’yi görmeye gelen Çinli turist, korona virüs tedbirleri kapsamında uçak seferleri durunca yaklaşık 3 aydır Türkiye’nin değişik yerlerinde kaldı. Çinli turist normalleşme sürecinin başlaması ile ülkesine dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.


Pamukkale’yi görmek için Denizli’ye gelen 27 yaşındaki Çinli turist Wang Jıayı, uçak seferleri durunca Türkiye’de kaldı. Normalleşme sürecinin başlaması ile dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri kapılarını aylar sonra ziyarete açtı. Pamukkale travertenlerini ziyaret eden ilk yabancı turist, Wang Jıayı oldu. Çinli turist, 3 ay önce Türkiye’ye giriş yaptığını ve kısıtlamalardan dolayı burada kaldığını belirtti. 3 aydır Türkiye’nin farklı bölgelerinde kalan Wang Jıayı Pamukkale’ye hayran kaldığını söyledi. Kayseri’de kayak yaparken tanıştığı kişiyle bir süre kaldığını ifade eden Wang Jıayı, "Türkler çok sıcakkanlı ve yardımsever insanlar. Burada kalmaktan mutluyum" dedi.


Travertenlerin beyazlığından bahsederek Pamukkale’nin tarihi yerlerini gezmek istediğini belirten Wang Jıayı, Türkiye’ye bir daha gelmek istediğini ve ailesini de getireceğini ifade etti.

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