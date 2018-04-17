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Pamukkale'de ücretsiz giriş kuyruğu

Denizli'de Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 2 saat süren Pamukkale'ye ücretsiz giriş için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce Denizlili, bedava giriş için Pamukkale gişelerine akın etti.

17 Nisan 2018 Salı 21:24
Pamukkale'de ücretsiz giriş kuyruğu

Denizli’de Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Pamukkale Ören yerine girişler saat 16.00-18.00 arasında ücretsiz yapıldı. Binlerce Denizlili giriş saatinde ören yeri gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pamukkale’nin girişlerinin ücretsiz olması ile birlikte en kalabalık günlerini yaşayan Pamukkale Ören yerinde Turizm Haftası kutlama töreni de gerçekleştirildi.

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Denizli Valisi Hasan Karahan’ın da katıldığı törenlerde, protokol açılan stantları ziyaret etti. Vatandaşlar beyaz travertenlerde doyasıya eğlenirken, tarihi yerleri de gezdi. Bazı gençler ise yasak olmasına rağmen tarihi yapılanı üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Yoğun katılımın olduğu ziyarette bazı vatandaşlar araçlarını tarihi yerlerin üzerine park etmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:24
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  4. pamukkale
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