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Aktüel

Pamukkale'de sessizlik hakim

2020-04-18 18:21:39 -
Pamukkale'de sessizlik hakim

DENİZLİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mart'tan bu yana ziyaretçi alınmayan Pamukkale, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte tamamen sessizliğe büründü.

Turistik işletmelerin büyük çoğunluğunun kapılarını kapadığı bölgede sessizlik hakim.

"Beyaz cennet"teki sakinliğin tadını, travertenlerin hemen altında yer alan Kocaçukur mevkisindeki gölette bulunan kaz ve ördekler ile sazlıklardaki kuşlar çıkarıyor.

Bölgeyi sesleriyle dolduran hayvanlara, belediye ekipleri zaman zaman yem veriyor.

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