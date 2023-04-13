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Ekonomi Pamukkale Üniversitesi yüzlerce personel alacak
Ekonomi

Pamukkale Üniversitesi yüzlerce personel alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:42:00 -
Pamukkale Üniversitesi yüzlerce personel alacak

Pamukkale Üniversitesi’nin çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (eczacı unvanı hariç) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 405 adet sözleşmeli personel alınacak..

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular Üniversitemiz Kınıklı yerleşkesinde yer alan Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen başvuru yapamayacak adaylar noter vasıtasıyla verecekleri vekâlet ile başvuru işlemi yapabileceklerdir.( Koruma ve güvenlik unvanına başvuran adaylar hariç)

Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile ilanda istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Yine başvuru yaparken aday tercih ettiği çalışma yeri ve tercih edeceği unvan tamamen kendi sorumluluğunda olacak olup başvuru yaptıktan sonra değerlendirme aşamasında yanlış başvuru yeri ve unvanı tespit edilmesi halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır

Bitiş Tarihi: 05.05.2023 Mesai Bitimi

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