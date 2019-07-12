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Pamukkale Üniversitesi öğrencileri büyük başarıya imza attı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde eğitim gören genç mühendis adaylarından oluşan takımlar, danışmanları öncülüğünde Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 15:19
Pamukkale Üniversitesi öğrencileri büyük başarıya imza attı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde eğitim gören genç mühendis adaylarından oluşan takımlar, danışmanları öncülüğünde Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katıldı. Final yarışmalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.


İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilecek olan, Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne bu yıl üyeleri PAÜ Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde eğitim gören genç mühendis adaylarından oluşan takımlar, danışmanları öncülüğünde katılarak final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganı ile yola çıkan Teknofest’te Ön Tasarım Raporu (ÖTR) ve Kritik Tasarım Raporu (KTR) aşamalarını başarıyla geçen takımlardan, Safinaz Yollarda Takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması-Sağlık kategorisinde Altor projesiyle, Yukotek Takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması-Sağlık kategorisinde, KAFO (KneeAnkleFootOrthosis-Diz, ayak bileği, ayak ortezi, uzun yürüme cihazı) projesiyle, Hazar Takımı, Roket Yarışması, Yüksek İrtifa Kategorisi Hiera 3000 adlı projesiyle finalde yarışmaya hak kazanırken, Algan Teknoloji Takımı, Savaşan İHA Yarışması, Sabit Kanat Kategorisinde, Kritik Tasarım Raporu (KTR) kabul edildiği takdirde finaldePamukkale Üniversitesi’ni temsil edecek.


Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, finalleri 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, farklı alanlardaki araştırma projeleriyle, PAÜ’de üretilen bilgi ve birikimi toplumla buluşturacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:19
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