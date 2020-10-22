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Aktüel Pamuk, elyafından bitkisinin sapına kadar ekonomiye değer katıyor
Aktüel

Pamuk, elyafından bitkisinin sapına kadar ekonomiye değer katıyor

Elyafı tekstil, çiğidi yağ ve küspe, linteri barut, kağıt ve mobilya, sapı da elektrik enerjisi üretiminde kullanılan pamuk, her parçasıyla ekonomiye kazandırılıyor - Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç: - "Pamuk, hiçbir şeyi israf olmadan tamamı kullanılan ürünlerden biri" - Sanayici Rafet Milli: - "Aldığımız kütlü pamuğun burada elyafı iplik sanayisine, çiğidi yağ sanayisine, atığı elektriğe ayrılıyor. Pamuğun çöpü bile boşa gitmiyor, onu bile kazanıp ülke ekonomisine katma değer kazandırıyoruz. Böyle değerli bir bitki. Türkiye'nin petrolü pamuktur"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:09:22 -
Pamuk, elyafından bitkisinin sapına kadar ekonomiye değer katıyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Çukurova'da çiftçilerin "beyaz altın" olarak adlandırdığı pamuk, elyafından çiğidine, linterinden bitkisinin sapına kadar her parçasıyla ülke ekonomisine değer katıyor.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pamuğun elyafı ve sapıyla ülke ekonomisi için çok değerli bir ürün olduğunu söyledi.

Birçok sektör için önemli olan pamuğa, gereken değerin ve desteğin verilmesinin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Bilgiç, "Pamuğun elyafı tekstil, çekirdeği yağ sanayisinde, küspesi hayvan yemi ve sapı da elektrik enerjisi olarak geri kazanılıyor. Pamuk, hiçbir şeyi israf olmadan tamamı kullanılan ürünlerden biri. Bu ürüne gereken desteğin verilmesi gerek." dedi.

- "Türkiye'nin petrolü pamuktur"

Pakmil Yağ ve Pamuk Sanayi firmasının sahibi Rafet Milli de tesislerinde pamuğun her parçasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Kütlü pamuğu ön temizlemeden geçirdikten sonra çırçırlarda elyafını ve çekirdeğini ayırdıklarını belirten Milli, çiğidinden de hem yağ elde ettiklerini hem de hayvan yemi olarak kullanılan küspe ve linter pamuğu ürettiklerini kaydetti.

Milli, özellikle linter pamuğunun ihracattaki önemine işaret ederek "Geçen yıl elde ettiğimiz barut ve kağıt sanayisinin önemli ham maddesi olan linter pamuğunun tamamını Çin'e ihraç ettik ve 1 milyon doların üzerinde dış satım gerçekleştirdik." diye konuştu.

Hasat edildikten sonra pamuğun tarlada kalan bitkisinin sapını da biyokütle enerji tesisinde yakıp elektrik enerjisi ürettiklerini anlatan Milli, "Aldığımız kütlü pamuğun burada elyafı iplik sanayisine, çiğidi yağ sanayisine, atığı elektriğe ayrılıyor. Pamuğun çöpü bile boşa gitmiyor, onu bile kazanıp ülke ekonomisine katma değer kazandırıyoruz. Böyle değerli bir bitki. Türkiye'nin petrolü pamuktur." ifadelerini kullandı.

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