Palu ailesi kimdir? Palu ailesi neden Türkiye'nin gündemine oturdu?

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte Aralık ayı sonunda 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir sene sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunması amacıyla Müge Anlı'nın sunduğu programa başvurdu.

Ancak programın her yayınında ortaya çıkan bilgiler, ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bazı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Palu ailesi kim?

Kocaeli'de yaşayan Palu ailesi, birkaç hafta öncesine kadar fazla bilinmeyen bir aileydi.

Havva Palu, Aralık ayı sonunda oğulları İsa ve Fatih ile birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak, kayıp kızı ile torununun bulunmasını istedi.

Meryem Tahnal, 2008 yılında; kızı Melike Tahnal da 2009 yılında kayboldu.

Anne Havva Palu, 2011 yılında polise verdiği ifadede, kızı Meryem Tahnal'ın cezalandırılmak amacıyla diğer kızı Emine'nin eşi Tuncer Ustael tarafından bir ağaca bağlandığını ve aç bırakıldığını, Meryem'in de bir süre sonra rahatsızlanarak öldüğünü anlattı.

Yine aynı ifadeye göre, Meryem Tahnal, erkek kardeşi İsa Palu ve eniştesi Tuncer Ustael tarafından Kocaeli'nin Tütünçiftlik bölgesinde bir yere gömüldü.

Anne Havva Palu, yine 2011 tarihli ifadesinde torunu Melike'ye ise "içine cin kaçtığı gerekçesiyle" yine Tuncer Ustael tarafından önce ispirto, sonra da sirke içirildiğini söyledi. İfadeye göre, Melike de kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Havva Palu ifadesinde Melike'yi yıkadığını, beyaz bir çarşafa sardıktan sonra gömdüklerini de aktardı.

Bu ifade, ailenin diğer üyeleri tarafından da desteklenirken, konuyla ilgili emniyet ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ancak yargı süreci devam ederken, Palu ailesi ifadesini tamamen değiştirdi ve "tehdit altında" verdiğini söyledi.

İfadelerin geri çekilmesi ve o dönemde yapılan ceset arama çalışmalarının sonuç vermemesi nedeniyle soruşturma da sürüncemede kaldı.

Palu ailesi kimi suçluyor?

Palu ailesi, program boyunca gerek kayıplardan gerekse de başlarına gelen bir dizi olaydan dolayı Tahnal ailesini sorumlu tutuyor.

Palular ile Tahnallar arasında iki türlü bir akrabalık ilişkisi bulunuyor.

Havva Palu'nun kız kardeşi Emine, Tahnal ailesinin bir ferdiyle evli.

Diğer bağlantı da kayıp Meryem'in, teyzesi Emine Tahnal'ın kocasının erkek kardeşiyle evli olması. Ancak Meryem Tahnal'ın eşi 2008 yılında babası Harun Palu tarafından öldürüldü.

Palu ailesi, 2008'de kaybolan Meryem ve 2009'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Melike'nin Tahnal ailesinin fertlerinin yanında olduğunu öne sürüyor.

Palu ailesi ayrıca, Tahnal ailesinin organ mafyası, cinayet ve çocuk kaçırma gibi çeşitli suçlara bulaştığını iddia ediyor.

Programa katılan Emine Tahnal ise kendisine ve eşinin ailesine yönelik tüm iddiaları reddediyor.

Emine Tahnal, kız kardeşi ve yeğenlerinin "akli dengesinin yerinde olmadığını," kendisinin de uzun bir süredir görüşmediğini söylüyor.