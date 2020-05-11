  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Palladium Alışveriş Merkezi hizmete girdi

Hatay’da, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine 51 gündür ara veren Palladium Alışveriş Merkezi, müşterilere yeniden hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:37:26 -
Palladium Alışveriş Merkezi hizmete girdi

Hatay’da, korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine 51 gündür ara veren Palladium Alışveriş Merkezi, müşterilere yeniden hizmet vermeye başladı.


Bugün itibariyle kapılarını açan Palladium Alışveriş Merkezinde ilk etapta restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri yeniden faaliyete geçti.


Palladium AVM’ye gelen vatandaşları, yüzlerinde maske ve siperlik bulunan güvenlik görevlileri karşıladı. Girişte 2 metre aralıklarla bekleyip güvenlik kontrolünden geçen müşterilerin maskelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Ateşleri de ölçülen müşteriler, tedbirlere uyularak içeriye alındı. Alışveriş merkezinin zeminine de belirli aralıklara sosyal mesafe kuralını hatırlatan yazılar yerleştirildi, korana virüs tedbirlerinin anlatıldığı uyarı levhaları konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı