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Paletli Yüzme: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Ordu'da gerçekleştirilen şampiyona, 245 sporcunun katılımıyla başladı- Federasyon başkanı Şahin Özen:"Bu topluluğun her bir yarış branşı, son beş yılda ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ediyor, madalya kürsülerinde yer alıyor"

12 Temmuz 2019 Cuma 18:32
Paletli Yüzme: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası


ORDU (AA) - Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 7 ildeki 28 spor kulübünden 245 sporcu katılıyor.

Organizasyonun açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise 2019 yılı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası'na 245 sporcunun katıldığını söyledi.

15 Temmuz şehitlerini rahmet ve saygı ile andıklarını belirten Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, bünyesinde 11 farklı branşı barındıran büyük bir ailedir. Bu topluluğun her bir yarış branşı, son beş yılda ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarıyla temsil ediyor, madalya kürsülerinde yer alıyor." diye konuştu.

Paletli yüzmenin, federasyonun temel ana branşı olduğunu ifade eden Özen, "Bu branşta yetişen sporcularımız gelecek yıllarda hem paletli yüzme adına hem diğer bütün faaliyetlerimizde bizim temel sporcu kaynağımız. O nedenle biz paletli yüzme branşına özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç sporculara güvendiklerinin altını çizen Özen, "İnanıyorum ki buralarda başarılı olan sporcularımız, ülkemizi uluslararası şampiyonalarda başarıyla temsil edecek. Buna yürekten inanıyoruz ve gençlerimize güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de önemli bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.

Konuşmaların ardından federasyon başkanı Özen tarafından protokol üyelerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.


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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:32
  1. Ordu
  2. Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası

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